طلاب ميكاترونيكس بحلوان يبتكرون ماكينة CNC تضاهي أنظمة التصنيع العالمية

شهدت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان مناقشة مشروع تخرج طلاب برنامج التكنولوجي (الميكاترونيكس) للعام الجامعي 2024/ 2025، حيث قدّم الطلاب نموذجًا فريدًا لمشروع هندسي يحمل عنوان "CNC Machine 5-Axis"، يُجسّد التكامل بين التعليم الهندسي والتطبيقات الصناعية المتقدمة، ويعكس المستوى التقني المتميز لطلاب الكلية.

طلاب ميكاترونيكس بحلوان يبتكرون ماكينة CNC خماسية المحاور تضاهي أنظمة التصنيع العالمية

ويأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار دعم الجامعة الدائم للتميز الأكاديمي ومواكبة التحولات التكنولوجية في مجالات التصنيع الذكي.

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مشروع تصنيع ماكينة CNC بخمسة محاور يُعد أحد النماذج الرائدة في التعليم الهندسي التطبيقي، حيث يُبرز قدرة طلاب جامعة حلوان على إنتاج حلول هندسية واقعية تضاهي النظم الصناعية المعقدة في الأسواق العالمية، كما يعكس روح الابتكار التي تتبناها الجامعة في مناهجها التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل إبراهيم أن المشروع يمثل طفرة نوعية في مشاريع التخرج، لما يتضمنه من دمج بين التصميم الميكانيكي المتقدم والتحكم الرقمي الدقيق، مشيرًا إلى أن تنفيذ ماكينة قادرة على التصنيع بخمسة محاور يعكس إلمام الطلاب بأحدث تقنيات التشغيل الآلي، ومهاراتهم في توظيف أدوات التصميم والبرمجة لخدمة تطبيقات الصناعة.

ويهدف المشروع إلى تصميم وتصنيع ماكينة CNC متطورة تعمل بخمسة محاور، قادرة على تنفيذ عمليات تشغيل معقدة بدقة وكفاءة عالية، من خلال التحكم الكامل في القطعة وزاوية القطع دون الحاجة إلى إعادة تثبيتها، مما يوفر الوقت والجهد، ويرفع من جودة الإنتاج، ويقلل من الأخطاء البشرية.

وتتميز هذه الماكينة بإمكانية تصنيع أشكال هندسية دقيقة وانسيابية، لا يمكن لماكينات ثلاثية أو رباعية المحاور إنتاجها بكفاءة مماثلة، وهو ما يجعلها مثالية لتطبيقات معقدة في صناعات مثل الطيران، السيارات، الأطراف الصناعية، والمجالات الطبية، وكذلك في تصنيع القوالب المتقدمة.

ويحقق المشروع عدة أهداف محورية، من أبرزها: تعزيز دقة التصنيع، تسريع دورة الإنتاج، تحسين جودة الأسطح المصنعة، وتوفير مرونة أكبر في الوصول إلى جميع جوانب القطعة دون إخراجها أو تدويرها يدويًا، ما يجعل الماكينة أداة إنتاج قوية في البيئات الصناعية الدقيقة.

وقد أظهرت المقارنة بين ماكينات CNC ثلاثية المحاور ونموذج المشروع القائم على خمسة محاور فارقًا كبيرًا في الكفاءة والدقة والقدرة على تصنيع أشكال هندسية معقدة، مما يعزز أهمية هذا المشروع كخطوة واعدة نحو تطوير أدوات تصنيع ذكية بتكلفة مناسبة وإمكانيات صناعية منافسة.

تكوّنت لجنة الإشراف على المشروع من الدكتور السيد الموشى، بينما ضمّت لجنة المناقشة كلًا من الدكتور وائل إبراهيم، الدكتور محسن البنداري، الدكتور صابرين عبد الله، والدكتور السيد الموشي، الذين أعربوا خلال المناقشة عن تقديرهم للمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب، واعتبروا المشروع ترجمة فعلية للمفاهيم النظرية التي تلقوها خلال سنوات الدراسة، كما أكدوا أن هذا النموذج يُعد إضافة علمية حقيقية لمسيرة الكلية.

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