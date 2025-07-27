إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل أموال وأخرى ربع نقل بأسوان (صور)

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور مختلفة، اليوم الأحد، بعد تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل أموال وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارتين

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتسيير حركة المرور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.