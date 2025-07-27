الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل أموال وأخرى ربع نقل بأسوان (صور)

حادث تصادم بأسوان،
حادث تصادم بأسوان، فيتو

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور مختلفة، اليوم الأحد، بعد تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل أموال وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارتين 

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتسيير حركة المرور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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​ أسوان الطريق الصحراوي الغربى مستشفى النيل التخصصى

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