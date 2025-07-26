السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، معسكر لمنتخب مصر في سلوفينيا قبل بطولة العالم

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، انتظم المنتخب الأول للكرة الطائرة للرجال في معسكره الدولي المقام حاليًا في سلوفينيا، والذي يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية القوية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 16 لاعبًا، هم:
مصطفى جابر، وأشرف اللقاني، وياسين محمد، وأحمد سعيد، ومحمد ضياء، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عسران، وأحمد عزب، وسيف الدين عابد، ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، وعبد الرحمن سعودي، وحمادة عثمان، وزياد أسامة، ومحمد رضا، ومحمد رمضان.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب:
الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا
والإيطالي سيموني إدي مخطط أحمال
ومحمود حسونة مدربًا عامًا
ومحمد رفعت مدربًا
وإيهاب طنطاوي للعلاج الطبيعي
ومصطفى أبو خضرة محللًا تقنيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الأول للكرة الطائرة سلوفينيا بطولة العالم قائمة منتخب الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وإيطاليا في مونديال الشباب بأوزبكستان

الكرة الطائرة، ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب بأوزبكستان

الكرة الطائرة، مصر تخسر أمام إسبانيا في مونديال الشباب بأوزبكستان

منتخب مصر يهزم تونس بثلاثية في بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية