الكرة الطائرة، معسكر لمنتخب مصر في سلوفينيا قبل بطولة العالم

الكرة الطائرة، انتظم المنتخب الأول للكرة الطائرة للرجال في معسكره الدولي المقام حاليًا في سلوفينيا، والذي يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية القوية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 16 لاعبًا، هم:

مصطفى جابر، وأشرف اللقاني، وياسين محمد، وأحمد سعيد، ومحمد ضياء، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عسران، وأحمد عزب، وسيف الدين عابد، ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، وعبد الرحمن سعودي، وحمادة عثمان، وزياد أسامة، ومحمد رضا، ومحمد رمضان.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب:

الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا

والإيطالي سيموني إدي مخطط أحمال

ومحمود حسونة مدربًا عامًا

ومحمد رفعت مدربًا

وإيهاب طنطاوي للعلاج الطبيعي

ومصطفى أبو خضرة محللًا تقنيًا.

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