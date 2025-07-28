الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

والدة فتاة تخلصت من حياتها بالمرج: وفاة والدها سبب أزمتها النفسية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت  نيابة المرج لأقوال والدة فتاة تخلصت من حياتها بعد تناولها حبة الغلة وأكدت الأم أن ابنتها لم تتحمل فراق والدها لأنها كانت شديدة التعلق به. 

وأضافت السيدة أن ابنتها ازدادت حالتها النفسية سوء عقب علمها برغبتي في تزويجها وموافقتي على أحد الأشخاص تقدم للزواج منها، وهو الأمر الذي كانت ترفضه المتوفاة وكانت تردد " لا أب ولا أم هعيش لوحدي ". 

وكانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بإقدام فتاة في العقد الثالث من العمر على تناول حبة الغلة وبنقلها إلى مستشفى السموم لقيت مصرعها بدائرة قسم شرطة المرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

انتحار ربة منزل بحبة الغلة القاتلة في الفيوم لمرورها بضائقة مالية

بث مباشر ومحاولة انتحار، كشف ملابسات واقعة شاب أكتوبر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من طعنه لأمه بسكين بسبب 250 جنيها

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى صحة مقولة "العمل عبادة" والأدلة على ذلك

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بحياة زوجية مستقرة وسعيدة

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads