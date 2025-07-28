فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات أهلية جديدة

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة أهلية بجامعات (المنصورة الأهلية- أسيوط الأهلية- الزقازيق الأهلية- جنوب الوادي الأهلية-شرق بورسعيد الأهلية).

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ويسعى مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اختيار شخصية قيادية لكل جامعة، على أن يكون ذو خبرات أكاديمية وإدارية سابقة بالجامعة المؤسسة أو غيرها، تؤهله لقيادة الجامعة الأهلية ولديه القدرة على إحداث تطوير مؤسسي بالجامعة الأهلية وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها في ضوء رؤية مصر 2030.

وبالنظر إلى أن فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية على أنها من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة حقيقية من خلال إدخال مفهوم الابتكار وربطه مباشرة بالاقتصاد القومي (الاقتصاد القائم على المعرفة)، وتقدم تخصصات حديثة تعتمد على البرامج البينية، لذا يشترط فيمن يعقد العزم على الترشح أن يكون حسن السمعة، تدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية، حاصل على شهادات ودورات تدريبية سابقة في القيادة الجامعية بما ينعكس على إحداث رؤية استراتيجية ملهمة تساهم في تكوين شراكات للجامعة الأهلية مع الأطراف ذوي الصلة من المجتمع والصناعة بما يدعم ريادة الأعمال والابتكار والمسئولية المجتمعية.

وأوضح مجلس الجامعات الأهلية: من يرغب في التقدم للترشح للمنصب، يمكنه الاطلاع على الشروط التفصيلية بمقر أمانة مجلس الجامعات الأهلية بحي السفارات بمدينة نصر – محافظة القاهرة، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس عام 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس عام 2025 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

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