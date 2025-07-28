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حوادث

تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية في تخلص طالب من حياته بالسلام

لا شبهة جنائية في
لا شبهة جنائية في تخلص طالب من حياته بالسلام

أمرت  نيابة السلام  بحفظ التحقيقات حول تخلص طالب من حياته عقب تناوله قرص غلة سامة بعد رسوبه في مادتين في الثانوية العامة بمنطقة السلام.
وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأنه من أنهى حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهل الطالب لسماع أقوالهم.

البداية كانت عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ.


وبالفحص تبين العثور على جثة طالب بالصف الثالث الثانوي العام يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب تخلص من حياته بعد تناوله حبة غلة سامة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد رسوبه في مادتين بالثانوية العامة.

وتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة السلام غرفة النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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