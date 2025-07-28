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تظلمات الثانوية العامة 2025، الأوراق المطلوبة للتقديم

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
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تظلمات الثانوية العامة، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عبر محركات البحث المختلفة عن الأوراق المطلوبة للتقدم للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.

 

تظلمات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025. 

وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

أولًا: خطوات التقديم للتظلمات

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فوري ـ أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد:

للتظلمات اضغط هنا

ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي)، بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثانيًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

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