كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025، الرابط الرسمي

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية التقديم على طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات التي أتاحته الوزارة، وذلك تسهيلًا على الطلاب، على أن يتم الحضور وفق الميعاد الذي تحدده الوزارة لحضور الطالب ومراجعته لورقته الامتحانية.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025

وتحدد وزارة التربية والتعليم، أماكن للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 بكل المحافظات للاطلاع على أوراق الإجابات، لذا ينصح بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025، الاطلاع على نتيجة التظلم.

كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025



1- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة من خلال الرابط الذي توفره الوزارة.

2- تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.

3- ادخل الرقم السري (متوفر على النتيجة الورقية بعد استلامها من المدرسة).

4- اضغط على “طلب تظلم”.

5- املأ البيانات المطلوبة، مع وضع رقم تليفون صحيح للتواصل مع الطالب وتحديد موعد إطلاعه على الورقة الامتحانية.

6- تحديد المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها.

وبعد استكمال إجراءات التقديم، يتلقى الطالب رسالة تتضمن تاريخ التظلم واليوم والمكان الذي يتوجه فيه الطالب لمراجعة ورقته الامتحانية في المادة المراد التظلم عليها.

الأوراق المطلوبة عند الحضور لمراجعة ورقة الامتحان



عند حضور الطالب إلى المقر، عليه تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، مع التأكيد على حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره،وعدم حضور مدرس المادة.

ومن ثم تقوم الجهات المختصة بمراجعة إجابات الطالب مرة أخرى بعد تدوين ملاحظاته والتوقيع عليها، وذلك لمنحه الدرجات في حالة أن له درجات.

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