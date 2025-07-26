اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي

تنطلق اليوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 /2026، لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والنقل الإعدادي العام والرياضي، وصفي الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله).

وتابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعدادات المدارس مقار اللجان الامتحانية، حيث أنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وتوفير المناخ الآمن والهادئ خلال فترة الامتحانات.

وأكدت ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم.

وشددت "مدير المديرية " على عدم اصطحاب التليفون المحمول، مع ضرورة إعلان الجداول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، مع مراعاة السرية في رصد الدرجات.



وأوصت مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي على اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب.

وأكدت " مدير المديرية " بأن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩.

طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠.

طلاب النقل الإعدادى العام والرياضى (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.

النقل الإعدادى المهنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠.

النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤.



الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.

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