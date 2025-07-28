للتيسير على الطلاب، قرار جديد من المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة الشهادة الثانوية

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشئون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية، عن إتاحة استخراج نتائج الطلاب وبيانات درجاتهم من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

حرص الأزهر الشريف على التيسير على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية الى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على التيسير على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، وتخفيفًا للأعباء عنهم وتوفيرًا للوقت والجهد،

وأوضحت الإدارة المركزية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن كل منطقة أزهرية ستتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، ويحق للطالب التوجه إلى منطقته الأزهرية لاستخراج نتيجته بالدرجات. وفي حال الرغبة في التصديق من وزارة الخارجية، يتعين التوجه إلى الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

وأكدت الإدارة أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، وفقًا لنتائج الطعون وأي تعديلات تطرأ، وذلك بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 /2025م، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

وأكَّد القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة التظلمات الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة.

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