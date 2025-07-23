بدء خطة إطلاق منصة بين مصر والكويت لتوفير فرص عمل مباشرة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن وضع خطة تنفيذية لإعداد منصة بين مصر والكويت، للمساهمة في توفير الكوادر المصرية المدربة لسوق العمل الكويتي، وتقليص دور الوسطاء في عمليات التعاقد بين العامل وصاحب العمل، وذلك في إطار خطة التعاون بين البلدين لتنظيم سوق العمل، والتعرف على احتياجاته، وتوفير كوادر تعرف حقوقها وواجباتها، وتعمل بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين "الوزارة "، والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، عن طريق تقنية الاتصال المرئي "zoom"، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك، في آليات استقدام العمالة المصرية، للعمل بالكويت.

وشهد الاجتماع عرض تفصيلي حول أهمية "المنصة "، واستعراض جهود وزارة العمل في كافة المحافظات، في مجالات التدريب المهني، ومنظومة الفحص المهني التي تهدف إلى التأكد من امتلاك العامل المصري المهارات اللازمة قبل مغادرته للعمل بالخارج.

وأكد الجانب الكويتي على ترحيبه الدائم بالعمالة المصرية، وأشاد بمهنيتها وجدارتها في العمل.

فيما أكد الجانب المصري على جاهزية وزارة العمل لتوفير الكوادر اللازمة والمدربة لسوق العمل الكويتي وفي كافة المجالات.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتواصل لسرعة الانتهاء من "المنصة ".

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، بحضور رئيس مكتب التمثيل العمالي وممثلي القنصلية المصرية بالكويت.

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