جامعة الإسكندرية تتقدم 44 ترتيبًا عالميًا في تصنيف ويبومتريكس

أعلنت نتائج تصنيف ويبومتريكس Webometrics الدولى - إصدار يوليو 2025، عن تحقيق جامعة الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا، فى مستوى التصنيف العالمى، حيث ارتقت 44 مركزًا لتحتل المرتبة 634 عالميًا بعد أن كانت في الترتيب 677 في إصدار يناير الماضى، كما حافظت على المركز الثاني محليًا بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والطلاب، وكافة العاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يعكس التزامها الراسخ بتطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز حضورها الرقمي، والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية.

ولفت أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة، ترتكز على التميز، والابتكار، والشراكات الدولية، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء جامعات تنافس عالميًا وتدعم خطط التنمية المستدامة.

يُذكر أن جامعة الإسكندرية واصلت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الباحثين، وتحفيز النشر في الدوريات العلمية المصنفة، إلى جانب تبني سياسات تشجع على الانفتاح الأكاديمي وتدويل التعليم.

ويُعد تصنيف Webometrics من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات من حيث الحضور الإلكتروني، والانفتاح الأكاديمي، وجودة الإنتاج البحثي، حيث تعكس النتائج قوة الجامعة في مجالات النشر العلمي، والشفافية، والتأثير الرقمي على المستوى العالمي.

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