استياء محافظ الدقهلية من أداء المركز التكنولوجي بالمنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح وخدمة المواطنين، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأعرب محافظ الدقهلية عن استيائه الشديد وعدم رضاه عن الأداء بالمركز التكنولوجي لوجود تكدس وازدحام من المواطنين، وتباطؤ في إنهاء مصالح المواطنين.

وقال "آخر إنذار" موجها على الفور بتوفير مقاعد إضافية وتوسعة استراحة المواطنين، وعلى الفور تم إحضار المقاعد، ولم يغادر المركز حتى الانتهاء من وضع المقاعد وجلوس المواطنين في أماكنهم.

واستدعى محافظ الدقهلية، على الفور، اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ريهام أحمد، مدير المكتب الفني وعضو اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية، للبقاء بالمركز التكنولوجي ومتابعة الموقف، والتعامل السريع مع التزاحم بالمركز التكنولوجي والعمل على إنهاء كافة الملفات للمواطنين الموجودين وعدم اغلاق المركز حتى استيفاء وتقديم الخدمة حتى آخر مواطن وتنظيم العمل وسرعة وضع آلية لمواجهة التكدسات.

كما أكد على توفير أماكن لاستقبال المواطنين وزيادة مساحة استراحة الانتظار وزيادة المقاعد لاستقبال المواطنين بالشكل اللائق وتنظيم عملية ترددهم على المدخل بأولوية الحضور، ووجه إنذارا شديد اللهجة للمسئولين بالمركز التكنولوجي لعدم تكرار ذلك وإلا سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار هذا المشهد.

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