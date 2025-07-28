الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

قرار جديد في واقعة اصطدام شاحنة بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

حادث
حادث

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري في حادث تصادم  بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم سائق سيارة نقل ثقيل "شاحنة" في عدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية، ما أدى إلى تحطم السيارات، وذلك لكشف وجود مخالفات على السائق المتهم من عدمه، ومعرفة السرعة التي كان يسير بها وقت وقوع الحادث .

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، بسبب سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة، الذي أسرع بالهرب فور تحطم السيارات.

وأكد شهود العيان أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من وقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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