بعد أن لاذ بالفرار، أمن المنوفية يضبط بائع خردة قتل زوجته

تمكنت وحدة مباحث السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط المتهم "إ. ع. أ"، 27 عاما، عامل خردة ومقيم بكفر داود، بعد أن قام بقتل زوجته ولاذ بالفرار، حيث تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وتتبع خط سيره وصولا لضبطه.

عامل خردة يقتل زوجته بالمنوفية

وكانت قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم عامل خردة على قتل زوجته ضربا داخل منزل الزوجية قبل أن يسلم طفليه لوالدته ويبلغها بجريمته ثم يفر هاربا

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تدعى "أ. ع. خ" داخل منزلها وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز السادات إلى محل الواقعة حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تعرض المجنى عليها للضرب المتكرر

وأفادت التحريات أن المجني عليها كانت تتعرض للضرب بشكل متكرر وغادرت منزل الزوجية عدة مرات بسبب سوء معاملة الزوج قبل أن تعود مؤخرا بعد محاولات للصلح.

وكشفت والدة المتهم خلال التحقيقات أن نجلها حضر إليها عقب ارتكاب الواقعة وبرفقته طفليه الصغيرين وأخبرها بأنه قتل زوجته ما دفعها على الفور لإبلاغ الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

ويخضع المتهم حاليا للتحقيقات بعدما تم ضبطه ووضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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