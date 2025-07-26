الدم بقى ميا، شاب يمطر شقيقه بوابل من الرصاص بسبب الميراث في المنوفية

شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، فاجعة إنسانية، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه بطلقات نارية، بسبب خلافات على الميراث.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الباجور بمقتل “م.ا” متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الباجور في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وبالانتقال والفحص تبين أن شقيقه من قام بإطلاق ثلاث طلاقات نارية أودت بحياته في الحال، ثم لاذ بالفرار.

ووضعت الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى انتظارًا لقرار النيابة العامة بنقلها للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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