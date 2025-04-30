الأسوأ ألابا بـ7 إصابات وغياب 17 شهرا، إحصائية مرعبة لإصابات مدافعي ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، عن إصابة النجم النمساوي دافيد ألابا، وغيابه عن الفريق الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إحصائية مرعبة لإصابات عديدة وكبيرة تعرض لها مدافعو ريال مدريد على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

الأسوأ ألابا.. 7 إصابات وغياب 17 شهرا

ألابا 7 إصابات وغاب 520 يوما (أكثر من 17 شهرا).

ميليتاو 6 إصابات وغاب 444 يوما حتى الآن.

كارفخال 8 إصابات وغاب 294 يوما.

ميندي 9 إصابات وغاب 348 يوما.

روديجير 6 إصابات وغاب 122 يوما.

لوكاس فاسكيز 7 إصابات وغاب 104 أيام.

فاييجو 5 إصابات وغاب 94 يوما.

ناتشو 3 إصابات وغاب 33 يوما.

فران جارسيا تعرّض لإصابة وغاب 9 أياما.

أودريوزولا تعرض لـ 3 إصابات وغاب 43 يوما.

بيان ريال مدريد

وقال نادي ريال مدريد: بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص حالته بتمزق في الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى.

ووفقًا للمعلومات الوادرة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المتوقع غياب النجم النمساوي لمدة ما بين 6-8 أسابيع، وبالتالي موسمه انتهى.

وينضم ألابا إلى قائمة المصابين التي تضم كلا من: إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، بالإضافة إلى كارفخال وميليتاو.

كما قررت إدارة ريال مدريد الاستعانة بسولاري كمدرب مؤقت حتى كأس العالم للأندية، مع اعتبار تشابي ألونسو الخيار الأكثر احتمالًا لخلافة أنشيلوتي.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات شديدة هذا الموسم بسبب تراجع أداء ريال مدريد، والذي تجلى في خسارته في نهائي السوبر الإسباني، ثم الخروج من دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا خسارة كأس ملك إسبانيا.

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