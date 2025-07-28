تعرف على المرشحين الـ 8 لجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب

ينطلق غدا الثلاثاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، للتصويت على اختيار المرشحين للفوز بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق" لاعتماد الفائزين بجائزة الدولة 2025 وذلك بقاعة مؤتمرات الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية.

جوائز الدولة 2025

ويضم الأعلى للثقافة في تشكيله الجديد عددًا من الوزراء والمسؤولين والمبدعين، حيث يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بحكم مناصبهم، وهم: وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين عن وزارات الخارجية والهجرة، وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رؤساء النقابات الفنية (التشكيلية، والتمثيلية، والسينمائية، والموسيقية)، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ورؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بحكم أشخاصهم، والصادر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.



ويتكون الاجتماع من جزئين، الأول يُعقد بحضور جميع الأعضاء سواء بحكم مناصبهم أو بحكم أشخاصهم، ويتضمن مناقشة الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، بينما يخصص الجزء الثاني للتصويت على منح جوائز الدولة، ولا يشارك فيه سوى من يحق لهم التصويت وفقًا لقانون الجوائز، وهم وزير الثقافة، والأمين العام، والنقباء، وأعضاء المجلس بحكم أشخاصهم فقط.

ويصوت الأعضاء خلال الاجتماع على جوائز الدولة بفروعها المختلفة، وهي: جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق، وجوائز الدولة التشجيعية، والتي تُمنح في مجالات الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية.

“فيتو” تستعرض الأسماء الإبداعية المتنافسة على أرقي جائزة بين فئات جوائز الدولة.. وهى النيل:

تبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه مصري وميدالية ذهبية، وتُمنح لثلاثة مبدعين مصريين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وترشح لجائزة النيل لعام 2025 كل من:

جائزة النيل للمبدعين المصريين، والمبدعين العرب

قائمة “المبدعين المصريين” تشمل في مجال الفنون على كل من؛ الدكتور صالح لمعي مصطفى نظمي، والدكتور طارق رجب يوسف زبادي.

وفي مجال الآداب؛ الدكتور أحمد إبراهيم درويش، واسم الروائي الراحل محمد جبريل.

وفي العلوم الاجتماعية: الدكتور أحمد عبد الله زايد “مدير مكتبة الإسكندرية”، والدكتور أحمد يوسف أحمد.

أما المرشحون لجائزة النيل لــ “لمبدعين العرب” فقد تضمنت ترشيح الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور، والموسيقار قتيبة النعيمي من العراق.

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