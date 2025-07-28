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رياضة

الخطيب ويوسف يجتمعان مع ريبيرو في الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة من أجل مناقشة ملف معسكر تونس الذي انتهى مؤخرا بجانب الوقوف على خطة المرحلة القادمة التي تشهد انطلاقة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

 

استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد. 

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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