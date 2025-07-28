ريبيرو يحدد اليوم موعد ودية الأهلي وإنبي

استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.