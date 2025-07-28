ضبط 4 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

التحريات أكدت قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بأسماء مختلفة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.

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