ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة بكافة المحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 119654 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 2997 سائقًا، تبين إيجابية 248 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفى نطاق الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة. كما تم فحص 253 سائقًا تبين إيجابية 18 منهم لتعاطي المخدرات، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكما، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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