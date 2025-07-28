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محافظات

مقتل سيدة على يد زوجها إثر خلافات بينهما بالغربية

زوج ينهي حياة زوجته
زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بعد أيام من عودتها لمنزل الزوجية

 شهدت قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جريمة قتل مأساوية حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض بعد أيام قليلة من عودتها إلى منزل الزوجية إثر خلافات أسرية سابقة.

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 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من أهالي القرية يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وتبيّن من التحريات أن المجني عليها تُدعى "ريهام. أ" وقد تعرضت لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر أودت بحياتها، وأن مرتكب الواقعة هو زوجها ويدعى "حسين. ش".

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم كما تم التحفظ على أداة الجريمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة والدوافع التي دفعت الزوج إلى ارتكابها.

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