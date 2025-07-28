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بعد اختفائها بساعات، العثور على جثمان طفلة في نهر النيل بالمنوفية

العثور على جثمان
العثور على جثمان "حبيبة " غريقة في نهر النيل بالمنوفية

لقيت طفلة عمرها 6 أعوام مصرعها غرقًا في نهر النيل، بقرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، وذلك عقب ساعات من اختفائها والبحث عنها، حتى عثر الأهالي على جثمانها غريقة.

تفاصيل الواقعة

وكشف مصدر بقرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن الطفلة "حبيبة.م.ر.أ" 6 سنوات، انشغلت باللعب قرب فرع دمياط  بنهر النيل، وسقطت بشكل مفاجئ في المياه.

كاميرات المراقبة تكشف غرق الطفلة 

وأضاف المصدر أن الأهالي قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة ولاحظوا وجود الطفلة في الرياح المنوفي بعد أن سقطت بمفردها وتمكنوا من انتشال جثمانها.

وتم نقل الطفلة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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الرياح المنوفي محافظة المنوفية مركز الباجور بمحافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي نهر النيل بالمنوفية

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