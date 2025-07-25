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العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بالمنوفية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بالمنوفية

عثر أهالى بركة السبع بمحافظة المنوفية، على جثة شاب مُلقى بالزراعات وتم نقله لمستشفى بركة السبع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بالعثور على جثة خ.أ 24 سنة، ومقيم بدائرة المركز، بالزراعات جثة هامدة.

وتكثف وحدة مباحث بركة السبع من جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية بركة السبع محافظة المنوفية مستشفي بركة السبع حوادث المنوفية

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