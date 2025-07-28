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حوادث

إحالة مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب في مدينة نصر للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة المدير المسئول عن كيان تعليمي لإدارته بغير ترخيص والنصب على المواطنين في دائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

التحريات كشفت أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًّا وهميًّا داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبدأ الترويج له عبر وسائل مختلفة، مدعيًا تقديم دورات تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة تؤهل حامليها للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المقر وضبطت المدير المسئول، المقيم بالقاهرة، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية واستمارات تسجيل خاصة بالكيان.
بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال خداع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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