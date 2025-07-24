تجديد حبس مدير كيان تعليمي بتهمة النصب في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس المدير المسؤول عن كيان تعليمي لإدارته بغير ترخيص والنصب على المواطنين في دائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

التحريات كشفت أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًّا وهميًّا داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبدأ الترويج له عبر وسائل مختلفة، مدعيًا تقديم دورات تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة تؤهل حامليها للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المقر وضبطت المدير المسؤول، المقيم بالقاهرة، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية واستمارات تسجيل خاصة بالكيان.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال خداع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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