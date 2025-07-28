ثلاثة أندية تتصارع على جناح النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن 3 أندية محلية دخلت في صراع مبكر، لضم عبد العزيز العليوة، جناح النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ويأتي هذا الصراع قبل 4 أشهر فقط من دخول اللاعب السعودي، الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة النصر.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أندية العلا والشباب والخلود أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.



ويعد عبد العزيز العليوة من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الجناح، وسبق له تمثيل المنتخبات الوطنية السعودية بمختلف فئاتها السنية.

وقالت الصحيفة إن العليوة، العائد حديثا إلى نادي النصر بعد نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق، يحظى بسمعة جيدة كلاعب واعد.

وتهتم أندية العلا والشباب والخلود، بالتعاقد مع العليوة، ضمن خططها لتعزيز الصفوف بعناصر شابة قادرة على إحداث الفارق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر السعودي تترقب الموقف لحسم مستقبل اللاعب قريبًا، إما عبر تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة، أو بفتح باب التفاوض مع الأندية المهتمة بخدماته.

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