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ثقافة وفنون

150 عنوانا لـ«القومي للترجمة» بمعرض الإسكندرية العاشر للكتاب بخصم 25%

معرض الاسكندرية للكتاب.فيتو
معرض الاسكندرية للكتاب.فيتو

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب  الذي يقام بمقر كلية سان مارك بالإسكندرية بدءًا من اليوم 28 يوليو وحتى  6 أغسطس 2025 ضمن احتفال محافظة الإسكندرية بعيدها القومي. 

 

اصدارات  معرض الإسكندرية العاشر للكتاب 


يشارك المركز  بـ قائمة إصدارات  تتضمن ما يزيد على ١٥٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والعلوم الاجتماعية والفنون ومن بينها: "أبطال في طابور الماء"، و"تاريخ الشرق الحديث"، و"كان ياما كان في القدس"، و"تحدي تنمية العالم الثالث"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"من التراث الإغريقي"، و"بيولوجيا السلوك الإجرامي"، و"صورة المجتمع المصري".

كما تشارك إصدارات كـ "رسائل ابن البيطار"، و"حصيفة عالمة النبات الدمشقية"، و"عالم مرتضى الزبيدي"، والتاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر"، و"حول أصل اللغة"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"حول العدالة على كوكبنا"، و"حياتي ومغامراتي"، و"أوراق منثورة"، و"الكنائس في مصر"، وغيرها.
جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم  خصما ٢٥% على جميع إصداراته. 

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