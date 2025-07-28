الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

4 أغسطس، محاكمة عامل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حددت المحكمة الاقتصادية 4 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة حيازة مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية في منطقة النزهة، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. 


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة النزهة معلومات تفيد بقيام عامل بالاتجار في النقد الأجنبي، متخذا من منطقة النزهة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


على الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري الذي أكد صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يقوم باستقلال سيارة ملاكي ويتخذها مكانا للاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

 

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بعضها بالدولار والأخرى باليورو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية الاتجار بالنقد الاجنبي قسم شرطة النزهة النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى السودان (فيديو وصور)

نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

طه عزت يوضح أبرز تعديلات لائحة المسابقات الجديدة (فيديو)

بكاء الوداع، لحظة دخول السودانيين محطة قطارات رمسيس لمغادرة مصر (فيديو وصور)

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية