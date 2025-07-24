الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

إحالة عامل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للمحاكمة

النقد الاجنبي، فيتو
النقد الاجنبي، فيتو

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة عامل بتهمة حيازة مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية في منطقة النزهة للمحكمة الاقتصادية ووجهت إليه تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة النزهة معلومات تفيد بقيام عامل بالاتجار في النقد الأجنبي متخذا من منطقة النزهة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

علي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري الذي أكد صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يقوم باستقلال سيارة ملاكي ويتخذها مكانا للاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بعضها بالدولار والأخرى باليورو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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