الزمالك يواصل تحضيراته المكثفة للموسم الكروي الجديد.. فحوصات طبية دقيقة للمصابين.. مفاوضات لتجديد عقود عدد من النجوم.. وصفقات جديدة تنتظر الحسم

في إطار استعدادات نادي الزمالك للموسم الكروي الجديد 2025-2026، يعمل النادي على عدة جبهات تشمل تحضير اللاعبين المصابين، تجديد عقود بعض النجوم، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

مصادر مطلعة داخل النادي أكدت أن هناك حالة من التركيز والانضباط داخل أروقة القلعة البيضاء من أجل العودة إلى المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.

فحوصات طبية لحسم موقف بنتايك وصلاح مصدق

شهد مران فريق الزمالك، صباح اليوم، خضوع الثنائي محمود بنتايك وصلاح مصدق لفحوصات طبية دقيقة، وذلك للوقوف على حالتهما البدنية بعد تعرضهما لإصابات متفاوتة خلال الفترة الأخيرة.

وتهدف الفحوصات إلى تحديد توقيت عودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الحالي، الذي شدد على أهمية جاهزية جميع اللاعبين قبل بداية الموسم.

ووفقًا للجهاز الطبي، فإن اللاعبين يخضعان لبرنامج تأهيلي خاص خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم الحالة من جديد قبل اتخاذ قرار نهائي بمشاركتهما.

جلسة قريبة لتجديد عقد حسام عبد المجيد

على صعيد آخر، كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تحضيرات لعقد جلسة خلال أسبوع مع مدافع الفريق الشاب حسام عيد المجيد من أجل مناقشة تجديد تعاقده مع النادي.

اللاعب، الذي يعد من العناصر الواعدة في خط الدفاع، يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني، وشارك في عدد من المباريات خلال الموسم الماضي، وأثبت أحقيته بالتواجد في التشكيل الأساسي.

وأكد المصدر أن الإدارة ترغب في تأمين مستقبل اللاعب، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية الأخرى بضم المدافعين الشباب خلال فترة الانتقالات.

الزمالك يتحرك لضم حامد حمدان من بتروجت

في إطار خطة تدعيم الصفوف، دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نادي بتروجت من أجل التعاقد مع لاعب الوسط حامد حمدان.

وقال مصدر مطلع داخل النادي إن هناك جلسة مرتقبة خلال الأيام القادمة مع إدارة بتروجت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

ويأتي ذلك في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، وقدرته على منح الفريق حلولًا جديدة في وسط الملعب، خصوصًا بعد رحيل بعض العناصر في نفس المركز.

تجهيز هجومي مكثف للموسم الجديد

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الفني تنفيذ برنامج تدريبي بدني وفني مكثف للثلاثي الهجومي سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، وعمرو ناصر، لتجهيزهم بشكل مثالي للموسم الجديد.

البرنامج يشمل تدريبات خاصة على التحرك داخل منطقة الجزاء، إنهاء الهجمات، والضغط على المنافسين، بجانب رفع معدل اللياقة البدنية.

ويهدف الزمالك من خلال هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة الهجومية للفريق، خاصة مع الانتقادات التي وُجّهت لأداء الخط الأمامي في الموسم الماضي بسبب تراجع معدلات التهديف.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء أمس، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 20 يوم الأحد 1 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد 30 يونيو.

قرعة الدوري المصري الممتاز

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.



وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي يشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

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