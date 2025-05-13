ماني يسير على خطا حمد الله ورونالدو في الدوري السعودي

حقق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، رقم تاريخي مع "العالمي" بعدما سجل "سوبر هاتريك" في ليلة الانتصار على الأخدود، مساء الإثنين.

وفاز النصر على الأخدود، بنتيجة (9-0)، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 31 من دوري روشن.

وقالت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، إن "ساديو ماني بات ثالث لاعب يسجل 4 أهداف خلال مباراة واحدة مع النصر في تاريخ دوري المحترفين".



وأوضحت أن "المغربي عبد الرزاق حمد الله سبق وأن فعل هذا الأمر خلال مناسبتين، فيما تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل سوبر هاتريك وحيد".

ويعد هذا "السوبر هاتريك" الأول لساديو مع النصر وفي مسيرته الكروية بشكل عام.

ورفع النجم السنغالي رصيده إلى 17 هدفًا إلى جانب 13 تمريرة حاسمة في 44 مباراة خاضها هذا الموسم بمختلف البطولات.

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