عرف بشيخ الفنانين العرب، أشهر أفلام يحيى شاهين في ذكرى ميلاده

يحيى شاهين ــ ولد في مثل هذا اليوم 28 يوليو عام 1917 ورحل 1994 ــ عرف بشيخ الفنانين العرب، مشوار طويل مع السينما قدم خلاله مجموعة من الأفلام تزيد على 100 فيلما منهم سبعة أفلام اختيروا ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية بدأها بدور صغير في فيلم "بنت الشيخ"، تبعه فيلم " لو كنت غنى "، وكان آخر أفلامه "كل هذا الحب" من إخراج حسين كمال.

فيلم "زينب" ويحتل المركز 85 فى قائمة أفضل فيلم، ويقوم فيه يحيى شاهين بدور المحب العاشق، من إخراج محمد كريم عام 1952 مع راقية إبراهيم وفريد شوقي عن قصة محمد حسين هيكل.

يحيى شاهين فى فيلم “ سلامة ”مع أم كلثوم



كانت أول بطولة سينمائية للفنان يحيى شاهين فى فيلم "سلامة "مع أم كلثوم بعد اعتذار الفنان حسين صدقي عن الدور، حيث تعاقد معه المنتج توجو مزراحي على أجر 150 جنيهًا إلا أن الأجر لم يعجب أم كلثوم وطلبت زيادته إلى 600 جنيه، فكان بداية انطلاقته في السينما كنجم أول.

ثلاثية نجيب محفوظ



من أشهر أدوار يحيى شاهين السينمائية أيضا دور سى السيد أحمد عبد الجواد فى ثلاثية نجيب محفوظ الديكتاتور المليء بالمتناقضات، من خلال ثلاثة أفلام:بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، وقد اختاره نجيب محفوظ بنفسه لأداء تلك الشخصية، وحصل فيلم بين القصرين على المركز 96 فى قائمة الأفضل وحصل فيه على جائزة كتب السيناريو يوسف جوهر وإخراج حسن الإمام.

يحيى شاهين ونادية لطفى فى الثلاثية

أما فيلم "الأرض" الذى عرض عام 1970، قدم يحيى شاهين دور الشيخ حسونة الأزهري الذى يحكم بالعدل ويعمل على رفع الظلم، عن قصة عبد الرحمن الشرقاوى سيناريو حسن فؤاد واخراج يوسف شاهين، وشاركه البطولة محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم، واحتل الفيلم المركز رقم 2 فى السينما المصرية.

جواز عتريس من فؤادة باطل

وفى فيلم "شيء من الخوف" قام يحيى شاهين بأداء دور الشيخ إبراهيم رجل الدين الذي قاد كل قريته للتخلص من عتريس الفاسد الذي سيطر على قوت أهل القرية جميعهم، وهو الذي أطلق عبارة جواز عتريس من فؤادة باطل بسبب وكالة أبو فؤادة للزواج بعيدا عن رغبتها وخوفا من عتريس واستمراره في دعوته لإبطال الجوازة عن قصة ثروت أباظة وسيناريو وحوار نيروز عبد الملك وعبد الرحمن الأبنودي وإخراج حسين كمال، واحتل الفيلم رقم 19 فى قائمة أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

جائزة الدولة عن جعلونى مجرما

وفى فيلم "جعلوني مجرما" الذى حصل على المركز 26 فى قائمة أفضل 100 فيلم من إخراج عاطف سالم عن قصة فريد شوقي وسيناريو سيد بدير ونجيب محفوظ ويقوم فيه شاهين بدور شيخ الجامع الذي يدعو البطل لتسليم نفسه للعدالة، وحصل فيه شاهين على جائزة الدولة عن هذا الدور، وكان الفيلم سببا في حذف السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية حتى يستطيع المذنب العيش في سلام بعد العقوبة الأولى.

الفنان يحيى شاهين



وفي فيلم "هجرة الرسول" الذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم قدم يحيى شاهين دور الثري الذي قام بعتق العبد إيهاب نافع والعبدة حبيبه لإنقاذهما من أذى قريش وللحاق برسول الله إلى يثرب ومن إخراج إبراهيم عمارة.



فيلم "ابن النيل" عام 1951 يقدم فيه يحيى شاهين دور الشقيق الطيب صاحب القيم، من إخراج يوسف شاهين سيناريو وحوار يوسف شاهين ونيروز عبد الملك وحصل على المركز الـ 82 من مائة فيلم.

سيرة يوسف شاهين

فيلم "إسكندرية ليه" قصة حياة يوسف شاهين ومن إخراجه مع فريد شوقي ونجلاء فتحي والفيلم هو أحد رباعيات الإسكندرية التى قدم من خلالها يوسف شاهين سيرته الذاتية.



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