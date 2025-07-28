أهالي ساقية مكي يشحنون هواتفهم المحمولة بمحطة المترو بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (صور)

افترش أهالي منطقة ساقية مكي، أرض محطة المترو، لاستغلال وجود التيار الكهربائي بها؛ لشحن هواتفهم المحمولة، بعد فشل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في إصلاح عطل التيار الكهربائي بالمنطقة والذي استمر لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

ورصدت عدسة “فيتو”، حالة الزحام الشديد من الأهالي على التيار الكهربائي بمحطة مترو ساقية مكي، لشحن الهواتف المحمولة لاستخدامها في الإضاءة داخل الشقق.



محافظ الجيزة يتابع إصلاح الكابلات

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العمل على رأس فرق المتابعة أعمال الإصلاح للكابلات الجهد ٦٦ بمنطقة ساقية مكي.

وشهدت بعض مدن محافظة الجيزة أزمة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والمستمرة منذ أكثر من 24 ساعة نتيجة حدوث عطل فني في كابل بمحطة محولات جزيرة الذهب مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية والمنيب والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، فضلا عن توقف محطات المياه.

وصول قيادات وزارة الكهرباء لموقع العطل الفني



وشهد موقع العطل الفني بمحطة جزيرة الذهب وصول عدد من قيادات الوزارة على رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الذي تعهد منذ صباح أمس بحل الأزمة في غضون 60 دقيقة وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 24 ساعة على زيارة الوزير.

ومع بداية الأزمة اتجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمخصص برقم 121 من الخدمة، لعدم تلقي شكاوى من المواطنين عن العطل الفني.

ازدحام المواطنين على سيارات المياه



ورصدت عدسة فيتو ازدحام عدد كبير من مواطني محافظة الجيزة حول السيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير المياه النظيفة للمواطنين وذلك في ظل انقطاع المياه عن أغلب مدن المحافظة بسبب العطل الفني في محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

موجة غضب عارمة من المواطنين بسبب الأزمة



وتسبب فشل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في معالجة اللازمة في وجوز موجة غضب عارمة من المواطنين علي الحكومة والتي أعلنت أكثر من مرة عبر مراكزها الإعلامية بحل الأزمة وانتقال المسئولين الي موقع الحدث والتقاط الصور التذكارية والتي لم تكن إلا بعرض الشو الإعلامي بعرض إرسال البيانات الصحفية ونشرها عبر المنابر الإعلامية المختلفة للتأكد على حل الأزمة وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث يعاني المواطنون الأمرين بسبب انقطاع خدمات الكهرباء والمياه وتحمل درجات الحرارة الكبيرة والناتجة على الموجة الحارة التي تضرب مدن الجمهورية.





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