الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يبحث تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتطوير منافذ التجزئة

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال الاجتماع
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عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين  والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. 

يهدف الاجتماع إلى استعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة، وذلك في إطار خطة الوزارة  لتطوير البنية التحتية لمنظومة الجملة وتحقيق الأمن الغذائي. 

ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابية ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية أو الحرة في مختلف المحافظات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.

 

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