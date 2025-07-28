صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيرا من غارات جوية

أعلنت حالة الإنذار الجوي في بعض مناطق مقاطعة كييف وخمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وبحسب الوزارة، فإن الإنذار استمر لأكثر من أربع ساعات في مقاطعة سومي، ولأكثر من ساعتين في مقاطعة تشيرنيغوف، ولأكثر من ساعة في مقاطعات بولتافا وخاركوف.

وفي الساعة 21:03 بتوقيت موسكو، امتد الإنذار إلى مقاطعة تشيرنيغوف، وبعد نصف ساعة أُعلن الإنذار في منطقتي بوريسبيل وبروفاري بمقاطعة كييف.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت تنفيذ ضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الذي اتهمت السلطات الروسية الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالوقوف خلفه.

وتستهدف الضربات منشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تضرب المنازل السكنية والبنية التحتية الاجتماعية أثناء القتال مع القوات المسلحة الأوكرانية.

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