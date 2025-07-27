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خارج الحدود

المكتب الإعلامي بغزة: المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إن المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة وتوحشا و73 شاحنة فقط دخلت اليوم وعمليات الإنزال تمت في مناطق قتال خطرة.

المكتب الإعلامي بغزة: المجاعة مستمرة بل تتسع وتزداد خطورة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان صادر عنه، اليوم الأحد: معظم ما دخل تم نهبه تحت أنظار الاحتلال في ظل حرصه على منع وصوله لمراكز التوزيع.

وتابع: شهدنا 3 عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها حمولة شاحنتين من المساعدات وما يجري مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة.

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واستطرد: الحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا.

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