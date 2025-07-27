ضمنها فتح 4 ممرات إنسانية، مصادر تكشف جهود مصر وقطر لتخفيف معاناة غزة

كشفت مصادر، أن الوسطاء المصريين والقطريين يواصلون جهودهم، بهدف إقرار سلسلة من التفاهمات الإنسانية في غزة، لتخفيف المعاناة المدنية وتسهيل وصول المساعدات.

مصادر تكشف جهود مصر وقطر لرفع المعاناة عن غزة

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" السعودي، يعمل الوسيطان حاليًا على تأمين أربعة ممرات إنسانية تتيح تنقّل المدنيين وتوزيع المساعدات، كما تم التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الجانب الإسرائيلي يقضي بعدم استهداف نقاط توزيع المساعدات أو المدنيين المتواجدين في محيطها.

وأشارت المصادر، إلى أن مفاوضات جارية لتمديد الهدنة الإنسانية، التي جربت لساعات محدودة، لتشمل فترة أولية مدتها 72 ساعة، مع إمكانية التمديد لاحقًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الوسطاء طالبوا بالسماح بدخول ما لا يقل عن خمس شاحنات وقود يوميًا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى مقترحات لوقف تحليق الطيران الحربي والمسيّر فوق المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم.

خطة مصرية قطرية لإنشاء نقاط توزيع مساعدات

كما يعمل الوسطاء، بحسب المصادر، على خطة لإنشاء نقاط توزيع مساعدات مجهزة بشكل أفضل، وتحديد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تهدف إلى الحد من التكدس وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وأضافت المصادر، أن هناك جهودًا لتنسيق دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع لمدة أسبوع، مع بحث إمكانية تخفيف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بعمليات التفتيش.

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