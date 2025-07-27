الحرارة تقترب من الخمسينات بالصعيد، ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس.. ونشاط للرياح والأتربة وأمطار بمدن الجنوب

تبلغ الموجة شديدة الحرارة ذروتها اليوم وغدا، حيث تقترب درجات الحرارة من الخمسينات في جنوب البلاد، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن ذروة الموجة شديدة الحرارة تكون اليوم الأحد وغدا الإثنين، حيث تسجل القاهرة 43 درجة مئوية ويسجل جنوب الصعيد 46 درجة مئوية.



ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح التي يجب اتخاذها وهي: عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة والإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وارتداء غطاء للرأس (قبعة) في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.



موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض الأربعاء المقبل بقيم تترواح من 3:4 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة المسجلة فى الظل السواحل الشمالية 34: 35 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 40: 41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 46 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تصل الموجة الحارة إلى ذروتها، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وسانت كاترين وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية اليوم قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وأبو سمبل.



درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43.

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 44

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 44

بنها: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 40

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 42، المحسوسة 44

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 43، المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 45، المحسوسة 46

أسوان: درجة الحرارة 29، ودرجة الحرارة العظمى 46، المحسوسة 47





وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.