عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

تشهد محافظة الجيزة حالة غير مسبوقة من الغضب الشعبي، بعد استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه لأكثر من 23 ساعة، نتيجة عطل فني مفاجئ في محطة محولات جزيرة الذهب، دون حلول جذرية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

هروب من المنازل إلى الشوارع وأقارب المحافظات

اضطر عدد كبير من العائلات القاطنة في مدن وقرى محافظة الجيزة إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مساكن أقاربهم في محافظات مجاورة، هربًا من موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وسط انقطاع تام للكهرباء والمياه. فيما لجأ آخرون إلى افتراش الشوارع والساحات العامة أمام منازلهم في محاولة للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان.

وأكد شهود عيان أن الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر تضررًا من الأزمة، في ظل غياب أي تحرك فعّال من قبل الجهات المعنية.

وصول الوزير دون نتائج.. والوعود تتبخر

وشهد موقع العطل الفني بمحطة جزيرة الذهب صباح اليوم وصول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، وعدد من قيادات الوزارة. الوزير وعد بحل الأزمة خلال 60 دقيقة من وصوله، إلا أن أكثر من 10 ساعات مرت دون تحقيق أي تقدم ملحوظ، ما زاد من استياء المواطنين الذين كانوا يعولون على الزيارة الوزارية كفرصة أخيرة لإنهاء المعاناة.

انهيار خدمة الخط الساخن 121

في خطوة أثارت المزيد من الاستفهامات، تم رفع خدمة الخط الساخن 121، المخصص لتلقي شكاوى المواطنين بشأن انقطاع التيار الكهربائي، من الخدمة، في وقت كان من المتوقع أن تكون القناة الأولى للتواصل بين الوزارة والمواطنين.

ازدحام على سيارات المياه.. والأزمة تتوسع

عدسة "فيتو" رصدت مشاهد ازدحام كبير من الأهالي حول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت في توزيع المياه النظيفة على السكان بعد انقطاع المياه عن معظم مناطق الجيزة. ويرجع السبب إلى تعطل محطة مياه "جزيرة الذهب"، التي تعمل حاليًا بنصف طاقتها التشغيلية بسبب عدم الانتهاء من إصلاح كابلات الجهد العالي 66.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان رسمي أن محطة مياه جزيرة الذهب.ستظل تعمل جزئيًا إلى حين الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح الكابلات، وهو ما قد يستغرق وقتًا إضافيًا لم يُحدد بعد.

أين الحل؟

في ظل استمرار الأزمة، بات السؤال الأهم على لسان سكان الجيزة: "إلى متى تستمر هذه المعاناة؟" ومع تصاعد درجات الحرارة وغياب خطة طوارئ واضحة، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد في حال لم يتم التحرك سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها.

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