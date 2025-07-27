الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

11 ناشطا من معتقلي السفينة "حنظلة" مضربون عن الطعام

السفينة حنظلة
السفينة حنظلة

قالت هويدا عراف الناشطة على متن السفينة حنظلة: إسرائيل لا تزال تعتقل 11 ناشطا، وقد أضربوا عن الطعام.


11 من معتقلي السفينة "حنظلة" مضربون عن الطعام
 

واضافت الناشطة هويدا: أطلق سراحي وانتقلت إلى يافا، بعد أن رفضت توقيع تعهد بعدم العودة.

واقتحمت قوات الاحتلال السفينة حنظلة التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة بحسب بث مباشر للنشطاء.

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السفينة حنظلة تصل ميناء أسدود بعد استيلاء جيش الاحتلال عليها


وأظهر البث النشطاء جالسين على سطح السفينة، رافعين أيديهم، في حين سيطر جنود الاحتلال على السفينة.

وتم قطع ثلاثة عمليات بث فيديو مباشرة عبر الإنترنت من السفينة بعد دقائق من صعود الجنود.
وأعلنت البحرية الإسرائيلية في وقت سابق أنها ستمنع السفينة من الوصول إلى القطاع المحاصر.

وكانت سفينة "حنظلة" التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها.

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إسرائيل السفينة حنظلة غزة

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