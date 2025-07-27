الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

السفينة حنظلة تصل ميناء أسدود بعد استيلاء جيش الاحتلال عليها

السفينة حنظلة،فيتو
السفينة حنظلة،فيتو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بوصول السفينة حنظلة التي استولى عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ميناء أسدود.

السفينة حنظلة تصل ميناء أسدود

واقتحمت قوات الاحتلال السفينة حنظلة التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة بحسب بث مباشر للنشطاء.

وأظهر البث النشطاء جالسين على سطح السفينة، رافعين أيديهم، في حين سيطر جنود الاحتلال على السفينة.

وتم قطع ثلاثة عمليات بث فيديو مباشرة عبر الإنترنت من السفينة بعد دقائق من صعود الجنود.

وأعلنت البحرية الإسرائيلية في وقت سابق أنها ستمنع السفينة من الوصول إلى القطاع المحاصر.

السفينة حنظلة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها

وكانت سفينة "حنظلة" التي تحمل 19 ناشطا وصحفيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها.

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