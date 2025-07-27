الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني ورامي صبري وبهاء سلطان وأمير الأحزان في حفل واحد بعمان هذا الموعد

تامر حسني وبهاء سلطان
تامر حسني وبهاء سلطان وتامر عاشور ورامي صبري

يحيي نجم الجيل الفنان تامر حسني وأمير الأحزان تامر عاشور ورامي صبري وبهاء سلطان، حفلا غنائيا على مسرح مدينة العرفان في مسقط، بقيادة المايسترو هاني فرحات، يوم 15 أغسطس المقبل.

حفل النجوم في الأردن 

وتبدأ أسعار حفل تامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري وبهاء سلطان من 40 ريالا عمانيا وحتي 240 ريالا عمانيا. 

وكان  قد أحيا  تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضي بمشاركة الشامي 

وكان قد طرح المطرب رامي صبري، أحدث ألبوماته الغنائية “أنا بحبك انت”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

وحرص رامي صبري على التنويع في ألبومه الجديد من حيث الأغاني ما بين الدراما والرومانسي.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغانٍ متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين. 

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم. 

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون. 

 

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حفل النجوم في الأردن الفنان تامر حسني و تامر عاشور حفل تامر حسني حفل تامر حسني و رامي صبري

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