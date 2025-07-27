أعلن جهاز مدينة الشروق سحب واسترداد عدد من الوحدات الخدمية، وذلك لمخالفتها لكراسه الشروط واللائحة العقارية بقرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥.

صرح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن الجهاز قام بتنظيم حملة مكبرة من إدارة الأمن وإدارة الأحياء وشرطة التعمير لتنفيذ قرار السحب.



أكد رئيس الجهاز أن تنفيذ القانون هو أولوية قصوى ولا تهاون لمن يخالف القانون لتعزيز الانضباط والالتزام بالقواعد واللوائح في مدينة الشروق , يساهم هذا العمل في الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة للجميع.



شدد رئيس الجهاز على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون، وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.



أكد أن الهدف هو الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق الانضباط في المدينةk سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القانون وتحقيق العدالة للجميع.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تعمل الوزارة بالتوازي على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مبيعات والتسويق لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تناول الاجتماع، مقترحا لعدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة.

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وحدة تطوير 2050 بالهيئة، الورشة التدريبية التخصصية الثانية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بهدف التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز الفرص الواعدة، حيث تضمنت الورشة عرضًا مرئيًا لمدينتي العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مدن النوبارية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والقرى السياحية، ومدن الساحل الشمالي الغربي.

وتضمنت المحاور الرئيسية للورشة: تحليل السياسات الترويجية الحالية وسبل تطويرها، وأدوات وآليات استثمارية مبتكرة، وإعداد خريطة استثمارية موحدة تعكس أولويات الدولة، وتعظيم الأصول للمدن الساحلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات العمرانية طبقًا لمتطلبات رؤية مصر 2050، والترويج السياحي والاستثماري للمدن الساحلية، ومناقشة التحديات والحلول وفق رؤية مصر 2050.

وشملت الجهات المشاركة - وحدة تطوير 2050، وفريق الدعم الفني من خبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع العلمين.

واستهدفت الورشة بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتعزيز مكانة المدن العمرانية الساحلية كمحركات للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2050.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت حضور كل من الدكتورة أماني ممدوح – المدير الاستراتيجي لوحدة وحدة تطوير 2050 بهيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/سامح مجدي فهمي – المدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، واللواء د. عادل مصطفى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى سابقا – أستاذ إدارة الأعمال المنتدب بالأكاديمية البحرية، والدكتور أحمد طاهر – أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية، والدكتور عماد رواش – العضو المنتدب لشركة بروكفيلد للاستثمار، لندن – إنجلترا، والدكتور محمد ربيع الديهي – نائب مدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية والإعلامية إدارة الأعمال.

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