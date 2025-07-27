رجال الأعمال تطالب بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري في تقييم مناطق الإيجار القديم

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير بالجمعية، على أهمية استعانة لجان تقييم المناطق التى حددها تعديلات قانون الإيجار القديم بخبراء التقييم العقاري لأنهم أصحاب الخبرة والكفاءة فى هذا الشأن.

واقرت تعديلات القانون تقسيم المناطق المتميزة – متوسطة – اقتصادية وبناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية وأسند تلك المهمة إلى المحليات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بدون تعديل

ولم يشهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أي تعديلات باستثناء المادة 8 والتي تقدمت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعديل بإضافة فقرة بها.

إخلاء الوحدات خلال 7 سنوات

ووافق البرلمان، على مشروع تعديل القانون بدون أي تعديلات، على أن يتم الإخلاء خلال 7 سنوات لوحدات الغرض السكني، بينما 5 سنوات لغير الغرض السكني

النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى

في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

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