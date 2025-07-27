تضارب البيانات الرسمية بين المحافظة وشركة مياه الجيزة بشأن انقطاع التيار وتشغيل المحطات

تضاربت البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة الجيزة وشركة مياه الجيزة بشأن استئناف العمل وتشغيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

فبينما قالت محافظة الجيزة إنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.



وأفادت المحافظة بأن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.



وفي حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.

قالت شركة المياه، إنه في ضوء انتهاء أعمال الإصلاح التي نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات جزيرة الدهب – والتي تأثرت نتيجة زيادة الأحمال والحرارة الشديدة – تعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن بدء عودة خدمة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، وذلك عقب استقرار التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق.

وتؤكد الشركة أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل وتواجد العاملين بكافة مواقعهم، وانتظام التشغيل بجميع المحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وتُثمن الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.

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