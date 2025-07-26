مران شاق للاعبي المصري بمعسكر تونس (صور)

خاض فريق المصري البورسعيدي مرانًا بدنيًّا قاسيًا بأحد ملاعب مدينة سوسة التونسية مساء أمس في اليوم السابع للمعسكر المغلق للفريق بتونس استعدادًا للموسم الجديد.

المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد

وفاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي، مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.



بدأت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية قبل نحو أسبوع.



انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز الغيني محمد كانتي هدف السابق لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من الحارس عصام ثروت، فيما تعادل للمصري لاعبه الجزائري منذر طمين في الدقيقة الرابعة عشر من انفراد بالمرمى بعد تمريرة طولية من حسن علي، ويعود وليد القروي لاعب النجم ليحرز الهدف الثاني لأبناء سوسة في الدقيقة الأربعين بعد متابعته لركنية زميله فادي بن شوق، وشهد هذا الشوط بذل لاعبي المصري لمجهود كبير رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، ولولا التسرع وسوء الحظ لخرج المصري متعادلًا على الأقل خلال هذا الشوط الذي شهد إهدار العديد من الفرص للاعبي المصري وعلى رأسهم كريم بامبو وعبد الرحيم دغموم.



وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بتشكيل جديد سيطر من خلاله على مجريات الشوط بالكامل والذي شهد إهدار أبناء بورسعيد للعديد من الفرص، حيث تصدى القائم الأيمن لتسديدة حسين فيصل في الدقيقة الثانية والعشرين والتي شهدت كذلك تغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمصري بعد عرقلة مصطفى أبو الخير، كما نجح زياد بوغطاس قلب دفاع النجم الساحلي في التصدي لكرة ميدو جابر التي تخطت الحارس في الدقيقة السابعة والعشرين، كما تصدت عارضة مرمى النجم لرأسية صلاح محسن الذي شكل خطورة كبيرة بعد نزوله، ليمر الوقت المتبقي دون جديد وتنتهي المباراة بفوز النجم بهدفين لهدف واحد.

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