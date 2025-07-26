السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مران شاق للاعبي المصري بمعسكر تونس (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

خاض فريق المصري البورسعيدي مرانًا بدنيًّا قاسيًا بأحد ملاعب مدينة سوسة التونسية مساء أمس في اليوم السابع للمعسكر المغلق للفريق بتونس استعدادًا للموسم الجديد.

 

المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد

وفاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي،  مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.


بدأت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية قبل نحو أسبوع.


انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز الغيني محمد كانتي هدف السابق لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من الحارس عصام ثروت،  فيما تعادل للمصري لاعبه الجزائري منذر طمين في الدقيقة الرابعة عشر من انفراد بالمرمى بعد تمريرة طولية من حسن علي، ويعود وليد القروي لاعب النجم ليحرز الهدف الثاني لأبناء سوسة في الدقيقة الأربعين بعد متابعته لركنية زميله فادي بن شوق، وشهد هذا الشوط بذل لاعبي المصري لمجهود كبير رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة  ، ولولا التسرع وسوء الحظ لخرج المصري متعادلًا على الأقل خلال هذا الشوط الذي شهد إهدار العديد من الفرص للاعبي المصري وعلى رأسهم كريم بامبو وعبد الرحيم دغموم.


وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بتشكيل جديد سيطر من خلاله على مجريات الشوط بالكامل والذي شهد إهدار أبناء بورسعيد للعديد من الفرص، حيث تصدى القائم الأيمن لتسديدة حسين فيصل في الدقيقة الثانية والعشرين والتي شهدت كذلك تغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمصري بعد عرقلة مصطفى أبو الخير، كما نجح زياد بوغطاس قلب دفاع النجم الساحلي في التصدي لكرة ميدو جابر التي تخطت الحارس في الدقيقة السابعة والعشرين، كما تصدت عارضة مرمى النجم لرأسية صلاح محسن الذي شكل خطورة كبيرة بعد نزوله، ليمر الوقت المتبقي دون جديد وتنتهي المباراة بفوز النجم بهدفين لهدف واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري البورسعيدي مدينة سوسة المصري النجم الساحلى تونس

مواد متعلقة

السولية يعلق على انضمامه إلى سيراميكا بعد رحيله عن الأهلي

بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة قاسم باشا (صور)

مودرن سبورت يعلن ضم مصطفى مطاوع استعداد للموسم الجديد

بعثة بيراميدز تغادر مقر إقامتها بمدينة إزميت التركية في طريقها إلى أسطنبول

الأهلي يواجه البنزرتي اليوم في آخر مبارياته بمعسكر تونس

اتحاد جدة يطيح بلاعبه والقادسية الأقرب لضمه

بيراميدز يواصل تدريباته اليومية بمدينة "إزميت" التركية

الحمامي ورشدي وسهيلة يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

الأكثر قراءة

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

بعد هجوم تامر حسني عليه، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفله بالرياض

هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

أسعار المانجو اليوم السبت 26 يوليو 2025، العويسي بـ 60 والبلدي يبدأ من 15جنيها

معظمهم أطفال ونساء، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق قفط - القصير

7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سبقها بالهجوم على عمرو دياب، تامر حسني يتألق في حفل "كامل العدد" بمهرجان العلمين (صور)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وميلان ونهائي أمم إفريقيا للسيدات

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية