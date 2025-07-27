الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

مجموعة الزمالك، جدول مباريات المصري في كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أقيمت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، أسفرت عن وقوع فريق المصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة بصحبة أندية الزمالك، حرس الحدود،  زد إف سي، الاتحاد السكندري،  سموحة، كهرباء الإسماعيلية.

جدول مباريات المصري في كأس عاصمة مصر

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى 

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي  ستاد الإسكندرية

الجولة الثانية 
المصري البورسعيدي ضد زد  استاد السويس الجديد

الجولة الثالثة 
حرس الحدود ضد المصري  استاد السويس الجديد

الجولة الرابعة
باي

الجولة الخامسة

المصري ضد سموحة  استاد السويس الجديد

الجولة السادسة 
كهرباء الإسماعيلية ضد المصري استاد السويس الجديد

الجولة السابعة 
المصري ضد الزمالك استاد برج العرب

مجموعات كأس عاصمة مصر

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

وقسمت الفرق الـ 21 على 3 مجموعات بواقع 7 فرق في كل مجموعة.

ويخوض كل فريق 6 مباريات من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بدون وقت إضافي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي حال انتهت المباراة النهائية بالتعادل يلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

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