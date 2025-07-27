بالأسماء، إصابة 5 في تصادم سيارتي ملاكي في الوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم سيارتي ملاكي بطريق " الفرافرة – الواحات البحرية " بمنطقة الكيلو 20 من الطريق أسفر عن إصابة كل من زينب حامد عبداللطيف، 35 عامًا، ومقيمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حامد جمال عبد اللطيف، 38 عامًا، جمال عبد اللطيف حامد، 65 عامًا، قدارة السيد خليفة، 54 عامًا، رئيسة السيد طلبة، 56 عامًا.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة مرور المركز رفع آثار الحادث من الطريق.

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